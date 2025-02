Ziel BVB: Högner verlässt Essen am Saisonende

Erfolgscoach als Aufbauhelfer: Trainer Markus Högner wird die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen am Saisonende in Richtung des Viertligisten Borussia Dortmund verlassen. Beim BVB folgt der 57-Jährige auf Thomas Sulewski. Die Dortmunderinnen sind seit der Gründung der Abteilung Mädchen- und Frauenfußball 2020 dreimal in Folge aufgestiegen und als Tabellenführer der Westfalenliga auf einem guten Weg, im kommenden Jahr drittklassig zu spielen.