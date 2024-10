"Ich brauche kein Geld mehr, ich hab' genug Geld in meinem Leben verdient. [...] Delay Sports mache ich, weil es mir Bock macht, nicht wegen Geld", stritt Nerlich die Vorwürfe ab, das Projekt aus finanziellen Gründen ins Leben gerufen zu haben. Die Begeisterung für den Fußball sei sein einziger Antrieb - nach wie vor.

Delay Sports steht weiterhin in der Kritik. Manche Fans unterstellen Klub-Präsident Elias Nerlich, das Projekt ziele hauptsächlich auf Profit ab. Der Influencer meldet sich nun zu Wort und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Delay Sports marschiert im Berliner Pokal weiter

Seit 2021 hält der Aufstieg von Delay Sports an. Mittlerweile ist das Team in der Kreisliga angekommen und qualifizierte sich im Berliner Pokal sogar für das Achtelfinale - der Traum von einer Teilnahme am DFB-Pokal wird immer lauter. Dafür müsste sich der Klub allerdings die Trophäe sichern.

Das Erfolgsrezept von Nerlich und Co.? Es sollen insbesondere junge Fans angesprochen werden und die Community eine große Rolle spielen.

Dabei profitieren die Hauptstädter zum Beispiel von der großen Reichweite von Star-Spieler Sidney Friede, ebenfalls wie Nerlich ein erfolgreicher Influencer und Streamer.

Der ehemalige Hertha-Profi kann jeweils über eine Million Follower auf Instagram und auf der Streaming-Plattform Twitch vorweisen. Auch er müsse laut Nerlich nie wieder arbeiten und sehe Delay Sports wie Nerlich ebenfalls als Herzensprojekt und nicht als Profitgelegenheit.