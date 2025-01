Zurück in die Heimat: Niederländerin Kalma verlässt Wolfsburg

Die niederländische Stürmerin Fenna Kalma verlässt DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg nach eineinhalb Jahren und kehrt in ihre Heimat zurück. Kalma wechselt mit sofortiger Wirkung zur PSV Eindhoven, der bis 2026 gültige Vertrag der 25-Jährigen wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt.