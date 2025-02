Zwei Vorlagen: Messi rettet Miami das Unentschieden

Dank Lionel Messi hat Inter Miami einen Fehlstart in die Major League Soccer (MLS) in letzter Minute verhindert. Beim 2:2 (1:1) gegen New York City FC lieferte der 37-Jährige die Vorlagen zu beiden Toren seiner Mannschaft, die zweite in der zehnten Minute der Nachspielzeit. Miami hatte nach einer Roten Karte für Tomás Aviles (23.) lange in Unterzahl gespielt, Telasco Segovia erzielte den späten Ausgleich.

Nach dem Traumstart mit der Führung durch Aviles (5.) war den Gastgebern, die in der vergangenen Saison überraschend in der ersten Runde der Play-offs gescheitert waren, die Partie entglitten. Mitja Ilenic (26.) und Alonso Martínez (55.) nach einem Patzer des früheren spanischen Europameisters Jordi Alba drehten die Partie.

Doch Messi führte Miami zum Unentschieden. "Er ist die Seele dieses Teams, das hat man am Ende gesehen", sagte Trainer Javier Mascherano. Messis früherer Mitspieler beim FC Barcelona und der argentinischen Nationalmannschaft lobte den Weltstar überschwänglich: "Wir müssen ihn in diesem Spirit halten, denn es geht nicht nur darum, was er auf dem Platz tut, sondern auch darum, was er seinen Teamkollegen vermittelt."

Schon beim Saisonstart im CONCACAF Champions Cup bei Sporting Kansas City hatte Messi Inter Miami angeführt. Bei Minus 17 Grad schoss er das goldene Tor zum 1:0-Sieg. "Er spielt nicht nur im Angriff, er hilft in der Defensive, sprintet mit zurück, rennt im Mittelfeld. Er ist großartig", schwärmte Mascherano.