2:0 konnte Liverpool am Wochenende gewinnen, für Florian Wirtz war es dennoch schmerzhaft: Ein Kung-Fu-Tritt gegen ihn blieb trotz VAR-Check ohne Rote Karte. Von Maximilian Kayser Das Abenteuer Premier League läuft für Florian Wirtz weiterhin nicht optimal: Der amtierende Meister FC Liverpool ist weit von der Tabellenspitze entfernt, der Ex-Leverkusener hat noch immer keinen Scorerpunkt in der Liga gesammelt. Immerhin: Nach dem 1:0-Sieg in der Königsklasse gegen Inter Mailand schlossen die Reds die Woche mit einem ungefährdeten Sieg bei Brighton & Hove Albion mit 2:0 erfolgreich ab. Schmerzhaft wurde es für Wirtz dennoch: Kurz vor der Halbzeit wurde er mit einem üblen Tritt abgeräumt - für den es nur Gelb gab.

Foul an Florian Wirtz: Keine Rote Karte durch VAR bestätigt Brightons Diego Gomez traf den Deutschen mit gestrecktem Bein auf Bauchhöhe. Die daraus resultierende Gelbe Karte blieb bestehen - obwohl das Foul sehr brutal aussah und nichts mit dem Ball zu tun hatte. Wirtz konnte glücklicherweise weiterspielen und wurde erst in der 78. Minute ausgewechselt. Nun rechtfertigte die Premier League auf ihrem offiziellen X-Account die Karte: "Die Entscheidung des Schiedsrichters, Gomez die Gelbe Karte zu zeigen, wurde vom VAR überprüft und bestätigt – das Foul an Wirtz wurde als nicht übermäßig hart und nicht als grobes Foulspiel eingestuft".

