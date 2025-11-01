Ohne eine tragende Rolle von Florian Wirtz hat der englische Fußballmeister FC Liverpool in der Premier League zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Der FC Liverpool bezwang Aston Villa nach zuvor vier Ligapleiten in Serie verdient mit 2:0 (1:0) und machten einen großen Schritt aus der Krise.

Der deutsche Nationalspieler Wirtz wurde in der 77. Minute eingewechselt und konnte keine Akzente setzen.

Mohamed Salah (45.+1) und Ryan Gravenberch (58.) trafen zum Sieg und verschafften dem in die Kritik geratenen Trainer Arne Slot vor einer wegweisenden Woche mit Kracher-Partien gegen Real Madrid und bei Manchester City Luft.