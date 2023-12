Boxing Day: Torwart Bernd Leno vom FC Fulham zofft sich mit Balljungen

Anzeige

Der deutsche Keeper verliert im Spiel bei Bournemouth die Geduld und bringt mit einer Aktion gegen einen Balljungen das Publikum gegen sich auf.

Torwart Bernd Leno vom FC Fulham hat am Boxing Day für Aufregung gesorgt. Der neunmalige deutsche Nationalkeeper ist während des Spiels, beim AFC Bournemouth, das sein Team mit 0:3 verlor, mit einem Balljungen aneinandergeraten.

Leno hatte dem Kind in der 75. Minute beim Stand von 0:2 den Ball harrsch aus der Hand genommen und ihn dabei auch berührt. Während der nächsten Spielunterbrechung war zu sehen, wie Leno den Balljungen umarmte.

Fulham-Trainer Marco Silva sagte nach dem Spiel, es sei nicht richtig, dass Leno den Balljungen geschubst habe. "Ich habe mit Bernd darüber gesprochen", sagte er der Zeitung "Mirror" zufolge.

"Er ist ein Top-Profi, er wollte schnell weiterspielen, aber die Balljungen haben den Ball gehalten. Er hat ihn berührt, nicht geschubst - das sind verschiedene Dinge."

Dennoch wurde Leno von den Heim-Fans phasenweise ausgepfiffen. Auch die englische Presse schoss sich auf den 31-Jährigen ein. Das Boulevard-Blatt "The Sun" schrieb von "bizarren Szenen", und im "Mirror" wurde aus Leno BAD BERND.

