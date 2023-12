In der ersten Halbzeit hatte United noch einen erschreckend schwachen Eindruck hinterlassen und war durch die Gegentore von John McGinn und Leander Dendoncker in Rückstand geraten.

Nach dem Seitenwechsel aber drehten Alejandro Garnacho mit einem Doppelpack und Rasmus Höjlund (82.) die Partie noch zugunsten der Hausherren im Old Trafford.

Am traditionsreichen Spieltag während des Boxing Days gewann Manchester United gegen Aston Villa mit 3:2. Dabei lag der englische Rekordmeister gegen das Überraschungsteam dieser Saison noch zur Pause mit 0:2 zurück.

Totgesagte leben offensichtlich auch in der Premier League länger.

Dennoch wurde Leno von den Heim-Fans phasenweise ausgepfiffen. Auch die englische Presse schoss sich auf den 31-Jährigen ein. Das Boulevard-Blatt "The Sun" schrieb von "bizarren Szenen", und im "Mirror" wurde aus Leno BAD BERND.

Leno hatte dem Kind in der 75. Minute beim Stand von 0:2 den Ball harrsch aus der Hand genommen und ihn dabei auch berührt. Während der nächsten Spielunterbrechung war zu sehen, wie Leno den Balljungen umarmte.

Der FC Liverpool übernahm am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem in der Premier League traditionell gespielt wird, die Tabellenführung.

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann beim Tabellenvorletzten FC Burnley 2:0 (1:0) und schob sich mit 42 Punkten am FC Arsenal (40) vorbei. Die Gunners treffen erst am Donnerstag auf West Ham United.