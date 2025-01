FC Arsenal - Tottenham Hotspur live: Premier League im TV, Stream und Ticker

Der FC Arsenal duelliert sich am 21. Spieltag der Premier League mit Tottenham Hotspur. So verfolgt ihr das Duell der beiden Londoner Rivalen im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Nächstes Topspiel in der Premier League. Am 21. Spieltag trifft im englischen Oberhaus der FC Arsenal auf Tottenham Hotspur.

Arsenal geht als Zweitplatzierter in die englische Woche und will den Rückstand von sechs Punkten auf Spitzenreiter FC Liverpool verkürzen.

Am Wochenende gab es jedoch in der dritten Runde des FA Cups einen Rückschlag für die "Gunners": Im Elfmeterschießen unterlagen Kai Havertz und Co. Manchester United.

Die Spurs verzeichneten derweil zwar ein Erfolgserlebnis, mussten beim 3:0-Sieg über Fünftligist FC Tamworth aber auch bis in die Verlängerung zittern.

In der Liga könnte das Team um Cheftrainer Ange Postecoglou einen Sieg im Londoner Emirates Stadium dringend gebrauchen. Die Spurs stehen lediglich auf Rang zwölf.