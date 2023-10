FC Arsenal vs. Manchester City live: Übertragung im TV und Livestream

Anzeige

Manchester City trifft im Topspiel des 8. Spieltags der Premier League auf den FC Arsenal. Wer überträgt die Partie live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

Am Sonntagabend steht in der Premier League das Topspiel zwischen Arsenal und Manchester City an. Der Vizemeister und Meister der Premier-League-Saison 2022/23 sind auch diese Saison erwartungsgemäß vorne in der Tabelle zu finden.

Gastgeber Arsenal knüpft an die guten Leistungen der Vorsaison an und befindet sich zurzeit auf Platz drei der Tabelle in der Premier League mit 17 Punkten. In der Champions League setzte es am Dienstag allerdings eine 1:2-Niederlage in Lens.

Auch Tabellenführer Manchester City ist gut gestartet, allerdings ging das letzte Spiel in Wolverhampton veprloren. Außerdem schied die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola im League Cup gegen Newcastle aus.