FC Liverpool vs. Manchester City live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Am 28. Spieltag der englischen Premier League geht es für Manchester City gegen den FC Liverpool. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Das Titelrennen in der Premier League geht der Zielgerade entgegen und mit dem FC Liverpool, Manchester City und dem FC Arsenal haben gleich drei Temas Chance auf die Meisterschaft.

Am 28. Spieltag empfängt der FC Liverpool Manchester City zum absoluten Topspiel. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Jürgen Klopp einen großen Schritt in Richtung Titel machen und den "Skyblues" auf vier Punkte "enteilen".

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften nach 90 Minuten mit 1:1. Während im November noch ManCity als Favorit in die Partie ging, ist die Rollenverteilung diesmal ausgeglichener. Vor allem, weil die Mannschaft von Pep Guardiola in den vergangenen Wochen in der Premier League nur selten überzeugte.

Vor dem 3:1-Sieg im Stadtduell gegen United, mühte sich der amtierende Champions-League-Sieger gegen Brentford und Bournemouth zu einem 1:0. Gegen den FC Chelsea kamen die "Citizens" nicht über ein 1:1 hinaus.