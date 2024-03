Anzeige

Am 30. Spieltag in der Premier League empfängt Manchester City den FC Arsenal Wer überträgt live im TV und Livestream? Wo gibt's Highlights und Liveticker?

Der Meisterschaftskampf in der englischen Premier League geht in die entscheidende Phase. Mit dem FC Arsenal, dem FC Liverpool und Manchester City haben gleich drei Teams große Chancen auf den Titel.

Arsenal und Liverpool führen die Tabelle mit 64 Zählern punktgleich an, einzig das Torverhältnis sorgt derzeit dafür, dass Klopp und Co. nicht an der Spitze stehen. Mit nur einem Punkt weniger befindet sich Manchester City jedoch in Lauerstellung.

Im Topspiel gegen Arsenal könnte die Mannschaft von Pep Guardiola also ein Ausrufezeichen setzen und an den "Gunners" vorbeiziehen.

Im Hinspiel behielt der Klub aus dem Norden Londons allerdings die Überhand, gewann die Partie durch einen späten Treffer von Gabriel Martinelli mit 1:0.