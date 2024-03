Premier League: Kai Havertz köpft Arsenal zum Sieg gegen Brentford - Ärger wegen "Schwalbe"

Anzeige

Der FC Arsenal ist weiter auf Erfolgskurs. Durch den 2:1-Sieg gegen den FC Brentford führen die "Gunners" nun die Premier League an. Es hätte jedoch auch anders ausgehen können, wenn der Siegtorschütze Havertz zuvor vom Platz gefolgen wäre.

Kai Havertz übte sich in Bescheidenheit. "Es freut mich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte", sagte der Matchwinner des FC Arsenal nachdem er die Gunners zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze der englischen Premier League geköpft hatte: "Es war schon etwas Besonderes, weil es so kurz vor Schluss war."

Ganz genau war es die 86. Minute, in der Havertz das Siegtor zum 2:1 (1:1) gegen den FC Brentford erzielte. Doch den achten Ligasieg der Londoner in Folge hätte es nach Ansicht von Brentfords Teammanager Thomas Frank gar nicht geben dürfen - der Coach sah den deutschen Fußball-Nationalspieler eigentlich schon unter der Dusche.

"Aus meiner Sicht hätte Havertz nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, als er getroffen hat", ärgerte sich der Däne: "Das war eine klare Schwalbe. Für den Schiedsrichter war es womöglich schwer zu sehen, aber der Linienrichter hätte es sehen müssen."

Frank bezog sich mit seiner Kritik auf die 65. Minute. Der bereits in der ersten Hälfte verwarnte Havertz sank im Strafraum der Gäste ohne erkennbare Berührung eines Gegenspielers zu Boden, über eine Gelb-Rote hätte sich der 24-Jährige nicht beschweren dürfen.