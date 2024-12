Der Klub des deutschen Nationalspielers Niclas Füllkrug meldet einen schweren Verkehrsunfall seines Stürmers Michail Antonio, kann wenig später aber leichte Entwarnung geben.

Große Sorge um Michail Antonio: Der Stürmer von Premier-League-Klub West Ham United ist am Samstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Das teilte der Klub mit. Über den Zustand des 34 Jahre alten Teamkollegen von Nationalstürmer Niclas Füllkrug und weitere Informationen zu dem Vorfall wurde zunächst nichts bekannt.

Erst später vermeldeten die "Hammers", dass sich Antonio nach seinem Unfall in der Gegend von Essex "in einem stabilen Zustand befindet". Weiter heißt es: "Michail ist bei Bewusstsein und kann kommunizieren. Er wird derzeit in einem Krankenhaus im Zentrum Londons ärztlich überwacht."

Der Verein bat darum, die Privatsphäre von Antonio und seiner Familie zu respektieren, und kündigte an, am Abend "keine weiteren Kommentare" abzugeben und gegebener Zeit weitere Informationen zu veröffentlichen.

Zuvor hieß es in einem Statement des Klubs: "Die Gedanken und Gebete aller Mitglieder des Klubs sind in dieser Zeit bei Michail, seiner Familie und seinen Freunden."

Bilder vom Unfallort, die in britischen Medien kursieren, zeigen einen völlig zerstörten Sportwagen.

Der in London geborene jamaikanische Nationalspieler kam 2015 zu West Ham und hat in 323 Spielen 83 Tore für den Verein erzielt. Mit 68 Premier-League-Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze in der Klubhistorie der Hammers.