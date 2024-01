Timo Werner schwärmt nach Tottenham-Debüt - und stichelt gegen RB Leipzig

Anzeige

Timo Werner kommt nach seinem Debüt für Tottenham Hotspur nicht mehr aus dem Schwärmen heraus - und sendet eine Spitze in Richtung RB Leipzig.

Endlich wieder Fußball, endlich wieder Freude! Fußball-Nationalspieler Timo Werner sieht seinen Wechsel zurück in die Premier League zu Tottenham Hotspur schon nach seinem gelungenen Debüt als goldrichtige Entscheidung an.

"Es herrschen hier die optimalen Bedingungen, um wieder happy zu sein, um wieder die Leistung zu bringen, die ich zeigen kann", sagte Werner nach dem seinem Einstand bei "Sky".

Der 27-Jährige, ausgeliehen von RB Leipzig, leistete beim 2:2 der Spurs bei Manchester United am Sonntagabend die Vorarbeit zum Endstand. Für Werner war es der erste Einsatz in einem Ligaspiel seit Anfang November. In der 80. Minute wurde er ausgewechselt.

"Ich habe einfach gemerkt, dass der Spaß wieder zurückkommt", sagte er, "das hat heute sehr viel Spaß gemacht." Auch, weil dem einstigen Chelsea-Angreifer die Taktik von Teammanager Ange Postecoglou "passt wie die Faust aufs Auge". Der Australier lässt sehr offensiv spielen, Werner sieht er auf der linken Seite oder im Zentrum.