FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen droht wohl eine Operation

Nachdem der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen zuletzt schon seine Teilnahme an den Länderspielen gegen die Türkei und Österreich kurzfristig absagen musste, droht dem Keeper des FC Barcelona nun möglicherweise wohl sogar eine längere Pause.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, könnte der frühere Gladbacher vor einer Rücken-Operation stehen, um damit seine bereits länger andauernden Probleme zu beheben.

Bislang versuchte es die medizinische Abteilung des FC Barcelona bei ter Stegen mit Physiotherapie, dies zeigte dem Bericht nach aber noch keine deutliche Verbesserung der Rückenproblematik.

Daher kann der 31-Jährige derzeit auch nicht am Mannschaftstraining der Katalanen teilnehmen. Beim zurückliegenden 1:0-Sieg in in La Liga gegen Atletico Madrid ersetzte Eigengewächs Inaki Pena den deutschen Keeper zwischen den Pfosten.