Ilkay Gündogan vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul? Das steckt hinter den Gerüchten

Anzeige

Kurz vor dem Länderspiel gegen die Türkei sorgt ein Wechselgerücht über DFB-Kapitän Ilkay Gündogan für Aufsehen. ran hat nachgefragt.

von Martin Volkmar

Ilkay Gündogan zu Galatasaray Istanbul - was ist dran an dem Bericht eines angeblich gut vernetzten türkischen Journalisten, das kurz vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin die Runde macht?

Demnach wolle der in Gelsenkirchen geborene Deutsch-Türke unbedingt zum Rekordmeister an den Bosporus wechseln, weshalb es am Rande des Champions-League-Spiels von Gala beim FC Bayern (1:2) zu einem Treffen in München gekommen sei.

Nach ran-Informationen ist das falsch, Gündogan ist derzeit kein Thema bei Galatasaray und es gab auch keine Gespräche.

Inzwischen dementierte auch dessen Berater und Onkel Ilhan Gündogan die Gerüchte. "Weder ich noch Ilkay können verstehen, wie diese Nachricht zustande gekommen ist. Ilkay ist sehr glücklich in Barcelona und konzentriert sich auf das, was er dort erreichen will und auf seine Ziele", erklärte er bei "El Mundo Deportivo".