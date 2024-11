Selbstverständlich sind das nicht die Ansprüche der erfolgsverwöhnten Königlichen , weshalb auch Trainer Carlo Ancelotti in der Kritik steht.

Real Madrid steckt in der Krise. Falls es mit Trainer Carlo Ancelotti nicht weitergehen sollte, gibt es offenbar einen Notfall-Plan. Darin spielt eine Vereins-Legende eine Rolle.

Das Wichtigste in Kürze

Raul scheint bereit für größere Aufgaben

Sollte Ancelotti entlassen werden, würden demnach mit Raul und Santiago Solari zwei ehemalige Real-Profis als Interimslösung bereit stehen.

Der 48-jährige Solari ist derzeit Reals Sportdirektor und war von Oktober 2018 bis März 2019 schon einmal Trainer der Königlichen. Vereins-Legende Raul trainiert derzeit die zweite Mannschaft Reals, der 47-Jährige scheint bereit für größere Aufgaben und wäre deshalb ein logischer Nachfolger für Ancelotti.

Zuletzt wurde der frühere Schalke-Profi auch immer wieder Mal mit einem Trainer-Engagement in Gelsenkirchen in Verbindung gebracht, was aber mittlerweile absolut unwahrscheinlich erscheint.