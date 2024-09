Real Madrid hat sich vor dem Stadtderby mit Atletico am Ende wenig souverän präsentiert. Dem Champions-League-Sieger gelang zwar durch ein 3:2 (2:0) gegen Deportivo Alaves der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, doch der Tabellenzweite zeigte sich besonders gegen Ende des Spiels völlig von der Rolle. Das machte einen zunächst über weite Strecken souveränen und spielfreudigen Auftritt zunichte.

Real Madrid: Endrick hat Schiedsrichter-Glück

Zum Aufreger des Spiels kam es unmittelbar vor den beiden Gegentreffern. Im gegnerischen Strafraum lauerte der eingewechselte Endrick auf eine Flanke.

Bevor ein Königlicher die Kugel jedoch in die Mitte bringen konnte, trat der Brasilianer Alaves-Neuzugang Santiago Mourino nach einem kleinen Rempler in den Schritt. Am Ende kam Endrick, der die Situation mit verlorenem Gleichgewicht zu erklären versuchte, mit Gelb davon. Auch der VAR schaltete sich trotz der klar erkennbaren Tätlichkeit nicht ein. Endrick und Real kamen somit am Ende mit einem blauen Auge davon.