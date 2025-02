Die schwierige Saison von Real Madrid geht wohl am Gemütszustand des als sehr ruhig bekannten Trainers Carlo Ancelotti nicht spurlos vorüber. Laut Keeper Thibaut Courtois soll der Italiener zuletzt einige Mal ausgerastet sein.

Beim amtierenden spanischen Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid läuft es in der Saison 2024/25 noch nicht wirklich rund.

In La Liga kämpfen die "Königlichen" mal wieder in einem engen Rennen mit dem Dauerrivalen FC Barcelona, aber auch mit Stadtrivale Atletico Madrid um die Vorherrschaft in Spaniens Fußball.

In der Champions League musste Real als Titelverteidiger nun sogar in die Playoffs, weil es die Madrilenen in der neu eingeführten Ligaphase mit Platz 11 nicht direkt ins Achtelfinale geschafft haben.

Dort aber zumindest ist man nach dem 3:2-Auswärtssieg im Topduell bei Manchester City auf einem guten Weg.