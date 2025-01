322.468 Zuschauer: 2. Liga mit Fan-Rekord am Wochenende

Fan-Rekord in der 2. Liga: Im Schnitt strömten 35.830 Zuschauer am 19. Spieltag in die Stadien. Insgesamt sahen in Summe 322.468 Zuschauer die neun Partien, das meistbesuchte Spiel war die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV (2:3) mit 71.500 Fans im Berliner Olympiastadion. Damit wurde der Rekord vom 24. Spieltag der Vorsaison geknackt, als im Schnitt 33.983 Zuschauer dabei waren.