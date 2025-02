Erneute Auswärtspleite für Schlusslicht Regensburg

Jahn Regensburg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in der Fremde ein Punktelieferant. Der Tabellenletzte verlor mit 1:2 (1:2) bei der SpVgg Greuther Fürth das neunte seiner zehn Auswärtsspiele - lediglich beim 0:0 bei Eintracht Braunschweig Ende November hatte es ein Remis gegeben. Die Gastgeber setzten sich mit dem zweiten Sieg innerhalb von sechs Tagen ins Tabellenmittelfeld ab.

Sargis Adamyan (6.) brachte den Jahn, der seit Mitte September die Rote Laterne trägt, am Ronhof überraschend in Führung. Jomaine Consbruch (31.) und Dennis Srbeny (37.) besiegelten aber die nächste Auswärtspleite. Regensburgs Trainer Andreas Patz sah in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+3).

Bereits den allerersten Konter nutzten die Gäste zum 1:0. Christian Kühlwetter setzte Bryan Hein auf dem linken Flügel in Szene, dessen Flanke Eric Hottmann durchließ und Winterzugang Adamyan verwandelte. Fürth dominierte aber das Spiel und kam hochverdient zum Ausgleich: Nach Flanke von Branimir Hrgota reagierte Consbruch im Durcheinander vor dem Jahn-Tor am schnellsten und traf zum 1:1. Nur sechs Minuten später drehte Srbeny mit einem abgefälschten Schuss das Spiel komplett.