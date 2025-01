Ersatz für Siwsiwadse: KSC leiht Kaufmann aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat nach dem Abgang von Toptorjäger Budu Siwsiwadse im Angriff nachgelegt. Wie der Verein mitteilte, soll Mikkel Kaufmann bis Saisonende die entstandene Lücke schließen. Der 24-Jährige kehrt auf Leihbasis vom Erstligisten 1. FC Heidenheim zurück, nachdem er bereits in der Saison 2022/23 als Leihprofi für die Badener gespielt hatte. Damals erzielte er in 32 Pflichtspielen zehn Tore und legte neun weitere auf.

"Wir haben bei dieser Personalentscheidung einen Stürmer gesucht, der die Liga kennt, schon nachgewiesen hat, dort Tore zu schießen, und wenig Anlaufzeit benötigt, um sofort auf dem Platz stehen zu können", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis. Er sei "überzeugt", dass Kaufmann "sofort wieder ein wichtiger Teil unseres Teams sein wird".

2023 war der Däne nach seiner starken Saison beim KSC von seinem Stammverein FC Kopenhagen zu Union Berlin gewechselt. Nach nur einem Jahr zog es Kaufmann weiter nach Heidenheim, wo er spätestens seit der Verpflichtung von Siwsiwadse nicht mehr erste Wahl war. Die auf Rang zwei liegenden Karlsruher starten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Nürnberg in die Rückrunde.