Kaiserslautern springt auf Aufstiegsplatz

Der 1. FC Kaiserslautern ist dank eines schwer erkämpften Erfolgs bei der SpVgg Greuther Fürth auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann ein turbulentes Spiel in Fürth mit 4:2 (1:1) und ist zumindest vorübergehend Tabellenzweiter der 2. Fußball-Bundesliga. Die übrigen Spitzenteams der Liga sind jedoch im weiteren Verlauf des 19. Spieltags noch im Einsatz.

Filip Kaloc (73.) sorgte mit seinem Treffer für den zweiten Sieg des FCK im neuen Jahr und für den Schlusspunkt in einem Spiel, in dem beide Teams den Weg nach vorne suchten. Philipp Müller (6.) hatte Fürth in Führung gebracht, dann sorgten Marlon Ritter (28.) und Daisuke Yokota (52.) für das 2:1 des FCK. Fürths Branimir Hrgota (68.) glich aus - auf Kaloc' Treffer hatten die Gastgeber keine Antwort mehr. Stattdessen erhöhte Ragnar Ache (90.+4).

Für die Franken war es die dritte Niederlage nacheinander. In der Schlussphase sah Fürths Torschütze Müller Rot (84.), auch Kaiserslauterns Jan Gyamerah musste mit Gelb-Rot vorzeitig runter.