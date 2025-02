Magdeburg holt Abwehrspieler Pfeiffer

Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg hat am letzten Tag der Transferperiode noch einmal in der Abwehr nachgelegt. Der Fußball-Zweitligist verpflichtete am Montag den Innenverteidiger Patric Pfeiffer vom Bundesligisten FC Augsburg auf Leihbasis bis zum Saisonende. Zuletzt war der 25-Jährige seit Sommer an die Young Boys Bern ausgeliehen gewesen.

Für die Schweizer bestritt er je eine Partie in der Champions League gegen den VfB Stuttgart sowie im nationalen Pokalwettbewerb. Zuvor spielte der Deutsch-Ghanaer, der beim Hamburger SV ausgebildet worden war, in der 2. Liga für Darmstadt 98 und in Bundesliga für die Augsburger. Die Magdeburger kämpfen aktuell um den Aufstieg ins Oberhaus und liegen auf Relegationsrang drei der Zweitliga-Tabelle.