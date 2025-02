Nach Rot: Ein Spiel Sperre für FCK-Trainer Anfang

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss im nächsten Spiel auf Trainer Markus Anfang verzichten. Nach seiner Roten Karte in der Partie gegen Preußen Münster ist Anfang vom DFB-Sportgericht mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt worden. Der Trainer hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Nach dem Abpfiff des 2:1-Erfolgs am vergangenen Sonntag hatte sich der 50-Jährige unsportlich gegenüber dem Schiedsrichtergespann verhalten. Der Unparteiische Patrick Schwengers zeigte Anfang daraufhin die Rote Karte.

Der FCK spielt am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Hertha BSC. Wollitz ist es nicht gestattet, während der Begegnung im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Im gesamten Zeitraum darf er "mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt" treten, so der DFB.