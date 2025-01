"Rote Linien überschritten": Auch Darmstadt nicht mehr bei X

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 stellt zu Beginn der Rückrunde seine Aktivitäten in dem Sozialen Netzwerk "X" ein. Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, habe man mit sich gerungen, doch "in den vergangenen Wochen wurden für uns rote Linien überschritten, die nicht mehr mit unseren Werten vereinbar sind".