Schalke bindet Abwehrtalent Khadr langfristig

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat seinen Nachwuchsspieler Mika Khadr langfristig an sich gebunden. Der Klub teilte am Montag mit, dass der 18-Jährige einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Lizenzspielervertrag unterschrieben habe. Der Abwehrspieler ist bislang bei den A-Junioren und der U23 in der Regionalliga West eingesetzt worden, auf sein Pflichtspieldebüt bei den Profis wartet er noch.