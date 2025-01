Schalke holt Stürmer Ba aus Grenoble

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Stürmer Pape Meissa Ba verpflichtet. Der 27 Jahre alte Senegalese kommt vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot nach Gelsenkirchen und unterschrieb beim Traditionsklub einen Vertrag bis Juni 2028. Das teilten die Königsblauen am Mittwoch mit.

"Mit Pape Meïssa Ba erweitern wir unsere personellen Optionen in der Offensive. Er hat seine Torgefährlichkeit in Frankreich unter Beweis gestellt, 21 Tore in eineinhalb Jahren für Grenoble sind bemerkenswert", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04: "Wir haben uns intensiv mit seinem Profil befasst und sehen ihn als sinnvolle Verstärkung für unseren Kader."

Auf Schalke muss sich Ba im Angriff dem Konkurrenzkampf mit Moussa Sylla stellen, der in dieser Zweitliga-Saison bereits 13 Treffer erzielte. Auf Rang 13 beträgt der Puffer der Knappen auf den Relegationsplatz sieben Zähler.