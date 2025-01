Wieder kein Heimsieg: Magdeburg nur Remis gegen Braunschweig

Der 1. FC Magdeburg ist vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geklettert, hat einen Heimsieg aber auch im neunten Anlauf verpasst. Das mit Abstand beste Auswärtsteam der Liga kam am Freitag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig hinaus - setzte sich nach dem siebten Heim-Remis mit nun 32 Zählern aber an die Spitze.