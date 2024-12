Der 22-Jährige wurde umgehend behandelt, die Spieler beider Mannschaften bildeten teilweise mit Tränen in den Augen einen Kreis um den Betroffenen, um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen.

Im Spitzenspiel der italienischen Serie A zwischen der AC Florenz und Inter Mailand war der Mittelfeldspieler am Sonntag in der 17. Minute auf dem Spielfeld ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammengebrochen.

Der Zusammenbruch von Edoardo Bove schockt am Sonntag nicht nur die Serie A. Inzwischen gibt es Neuigkeiten von dem Florenz-Profi.

Das Spiel wurde unterbrochen, Bove mit dem Krankenwagen in ein Hospital gebracht. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in ihre Kabinen. Die Zuschauer blieben auf den Rängen.

Viel Anteilnahme für Edoardo Bove

Die AC Florenz verkündete wenig später zum Gesundheitszustand ihres Spielers via Instagram: "Der Viola-Profi kam in einem stabilen hämodynamischen Zustand an, und die ersten kardiologischen sowie neurologischen Untersuchungen haben eine akute Schädigung des zentralen Nervensystems und des kardio-respiratorischen Systems ausgeschlossen."

Nach dem Vorfall hatten sich unzählige Mitspieler und andere Größen des Fußballs in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und ihre Anteilnahme bekundet.

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens, der mit Bove gemeinsam in Florenz spielt, schrieb: "Kämpfen, Bruder!" Torhüter David De Gea flehte: "Gott, bitte". Milans Ismael Bennacer formulierte: "Meine Gedanken sind bei Edoardo. Ich hoffe, dass es nur ein großer Schreck war."