Fix! AS Rom trennt sich von Trainer Jose Mourinho

Und weiter: "Wir werden seine Zeit bei der Roma immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins ist. Wir wünschen Jose und seinen Assistenten alles Gute für ihre zukünftige Arbeit."

"Wir möchten Jose im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken", erklärten Teambesitzer Dan Friedkin und sein Sohn Ryan. (Vizepräsident, Anm.d.Red.)

Wie der Serie-A-Klub in einem Statement mitteilte, sind der Portugiese und sein Trainerstab mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden.

Im Mai 2021 wurde Jose Mourinho als 60. Trainer der AS Rom vorgestellt, nun ist seine Zeit in der italienischen Hauptstadt vorbei.

Entlassung in der Serie A. Die AS Rom und Trainer Jose Mourinho gehen ab sofort getrennte Wege.

"The Special One" hatte die Roma im Mai 2022 zum Conference-League-Titel geführt, in der zurückliegenden Spielzeit erreichte die Mannschaft das Finale der Europa League.

Aktuell läuft es für die Giallorossi aber gar nicht rund. Nach 20 Ligaspielen steht mit 29 Punkten nur Rang neun zu Buche, schlechter sah es zuletzt in der Spielzeit 2002/03 unter Fabio Capello aus.

Weitere Angaben über den neuen Trainerstab machte der Klub indes nicht.