Galatasaray erhebt schwere Rassismus-Vorwürfe gegen Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho

In einem scharfen Statement, das der Rekordmeister nach dem 0:0 veröffentlichte, heißt es unter anderem: "Wir erklären hiermit offiziell unsere Absicht, ein Strafverfahren wegen der rassistischen Äußerungen von José Mourinho einzuleiten und werden dementsprechend offizielle Beschwerden bei der UEFA und der FIFA einreichen", teilte Galatasaray mit.

José Mourinho droht in der Türkei offenbar Ärger. Der Trainer von Fenerbahce Istanbul soll sich im Derby gegen Galatasaray "rassistisch" geäußert haben.

Das Wichtigste in Kürze

Mourinho hatte in der Vergangenheit mehrfach Kritik am Fußball in der Türkei geäußert. Er warf nicht nur den Schiedsrichtern mangelnde Professionalität vor, zudem wäre die türkische Liga im Vergleich zu anderen internationalen Spitzenligen deutlich unattraktiver.

Auch auf seine Kritik hin wurde das Duell mit Galatasaray von einem ausländischen Schiedsrichter geleitet. "Ich denke, er ist verantwortlich für das große Spiel, das wir gespielt haben", lobte Mourinho anschließend den slowenischen Referee Slavko Vincic. Dieser habe eine "top Performance" geliefert

Im Statement von Galatasaray heißt es indes weiter: "Seit Beginn seiner Trainertätigkeit in der Türkei hat Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho ständig abfällige Äußerungen über das türkische Volk gemacht." Mourinho habe nun eine Grenze überschritten, Fenerbahce solle exakt prüfen, wie sich der Coach verhalte.