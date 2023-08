Eberl: "Haben Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt"

Anzeige

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl sieht RB nach dem Sieg im Supercup beim FC Bayern für die kommende Saison gerüstet. "Wir haben jetzt in kurzer Zeit zwei Pokale gewonnen, das ist erst mal ein Ausdruck. Das zeigt, was wir uns erarbeitet haben. Wir haben die Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt: Okay, mit denen ist zu rechnen", sagte Eberl nach dem 3:0 (2:0) beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Er warnte aber auch vor dem Bundesligastart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen. "Das ist ein Champions-League-Anwärter. Das wird ein kompliziertes Spiel. Aber so ein Sieg kann viel Selbstvertrauen geben", so Eberl.

Auch Trainer Marco Rose hofft auf "einen Schub". Es sei aber wichtig, "dass wir das Spiel richtig einordnen. Das nächste Spiel wird knackig, da werden wir wieder gemessen." Rose forderte sein Team auf, "aufmerksam zu bleiben. Noch gibt es keine klare Tendenz. Wir sind am Anfang der Saison. Wir können noch viele Dinge besser machen."

Matchwinner von RB war Dani Olmo mit drei Toren. "Es war ein spezieller Abend für mich, aber es war erst der Anfang", sagte der Spanier: "Jetzt müssen wir in der Bundesliga nachlegen."