Anzeige

Im DFL Supercup 2023 trifft der amtierende Meister Bayern München auf den aktuellen Pokalsieger RB Leipzig. Das Duell um den ersten Titel der Saison 2023/24 live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update 12. August, 21:40 Uhr: Leipzig überrascht die Bayern +++

RB Leipzig führt zur Halbzeit im Duell um den Supercup gegen den FC Bayern mit 2:0! Die Sachsen erwischten den ansonsten über weite Strecken dominanten Rekordmeister zweimal eiskalt und trafen ganz früh und ganz spät in der ersten Hälfte. Beim ersten Tor hatte Dani Olmo Glück, dass ihm der Ball am Münchner Fünfer vor die Füße fiel, beim zweiten Treffer zeigte der Spanier dann seine ganze Klasse und sorgte mit einem Traumtor für den Halbzeitstand.

Zwischendurch hatten die Bayern einige gute Möglichkeiten, doch vor allem Mittelstürmer Mathys Tel vergab zweimal kläglich. Die Rufe nach Harry Kane werden also in der Pause sicher nicht leiser werden. Auch der zweite Neuzugang Min-jae Kim könnte dem FCB guttun, denn bei den wenigen zielstrebigen Angriffen der Leipziger wirkte die bayrische Abwehr stets wacklig. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Durchgang in der Allianz-Arena!