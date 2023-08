Anzeige

Im Supercup 2023 stehen sich der FC Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Das Duell des amtierenden Meisters mit dem DFB-Pokalsieger steigt am 12. August (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1, im Livestream auf ran.de und in der ran-App). Wichtige News rund um die Partie gibt's im Ticker.

+++ 11. August, 12:50 Uhr: Leipzig-Coach Marco Rose freut sich auf "größtmögliche Herausforderung" - Kane ein "toller Spieler" +++

RB-Trainer Marco Rose hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Supercup (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1, im Livestream auf ran.de und in der ran-App) zur bevorstehenden Aufgabe geäußert.

"Wir werden in München auf Top-Niveau abgefragt, das ist die größtmögliche Herausforderung. Wir freuen uns darauf, weil wir uns dieses Spiel mit einem Titelgewinn im Juni verdient haben. Für die Jungs gibt es nichts Schöneres, als sich auf diesem Niveau zu messen. Danach werden wir die Frage besser beantworten können, wo wir stehen", erklärte der gebürtige Leipziger.

Im Vergleich zur Vorsaison, als die Sachsen mit 3:1 in der Allianz Arena gewannen, erwartet er ein anderes Auftreten der Gastgeber: "Ich glaube, wir werden einen insgesamt spielfreudigeren, kompakteren und intensiveren FC Bayern erleben als in der Phase, in der der Kopf dazu kam und sie mit ihrem Selbstverständnis gerungen haben."

Auch zu einem möglichen Bayern-Wechsel von Tottenham-Stürmer Harry Kane, der unmittelbar bevorstehen soll, gab Rose ein Statement ab. "Er ist ein toller Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht. Da kann man dem FC Bayern, wenn es dann so weit ist, nur zu gratulieren", so der 46-Jährige.