Vinicius scheitert vom Punkt: Brasilien kassiert Rückschlag

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat auch wegen eines verschossenen Foulelfmeters von Superstar Vinicius Jr. einen Dämpfer in der WM-Qualifikation kassiert. Der Rekordweltmeister kam am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:0) in Venezuela hinaus und verpasste damit den dritten Sieg in Serie.