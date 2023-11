Adeyemi fehlt - Moukoko trifft: U21 nach Sieg gegen Estland auf EM-Kurs

"Ich bin sehr glücklich und stand bei meinen Toren zweimal richtig", sagte Reitz bei ProSiebenMaxx, fand jedoch auch noch Raum für Verbesserungen: "Bei so vielen Torschüssen muss am Ende noch etwas mehr herauskommen. Doch bei den Platzverhältnissen sind wir zufrieden." Adeyemis Entscheidung gegen die U21 sei intern besprochen worden, so Reitz: "Es hat uns nicht sehr beeinflusst. Es ist seine Entscheidung, die respektieren wir alle."

Nach Aluminium-Pech: Beier sorgt für die Führung

Am Dienstag (ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) kommt es in Essen zum Duell mit Polen, das nach dem 2:1 gegen Israel mit zwölf Zählern an der Tabellenspitze steht. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich sicher für die Endrunde 2025 in der Slowakei.

Der gebürtige Paderborner Di Salvo setzte bei seinem persönlichen Heimspiel wie schon beim 3:0 im Kosovo und 3:2 in Bulgarien mit Moukoko, Beier und Ansgar Knauff auf volle Offensivpower. Kapitän Eric Martel rückte nach seiner Verletzungspause wieder in die Startformation, neben ihm kam der technisch starke Mainzer Brajan Gruda zu seinem Startelfdebüt.

Die DFB-Auswahl legte sich die Gäste bei eisigen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt von Beginn an zurecht. Fast im Minutentakt ließ der Favorit beste Chancen liegen, Merlin Röhl scheiterte an der Latte (9.), Moukoko am Pfosten (12.). Erst eine Einzelleistung von Beier, der aus 20 Metern einfach mal abzog, sorgte für die Führung.