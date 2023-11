Anzeige

Die deutsche U21 trifft in der EM-Qualifikation auf Estland. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 ist in vollem Gange, die deutsche Auswahl bekommt es am Freitag, 17. November 2023, mit Estland zu tun.

Ausgetragen wird die Begegnung ab 18 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn, Schiedsrichter ist der Kasache Daniyar Sekhir.

Bislang läuft es für die deutsche U21 sehr zufriedenstellend, aus den bisherigen zwei Begegnungen gab es zwei Siege. Sowohl gegen den Kosovo (3:0) als auch gegen Bulgarien (3:2) gelangen Siege, das Aufeinandertreffen mit Israel wurde aufgrund des Krieges verschoben.

In der Gruppe D steht die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo somit auf dem zweiten Tabellenplatz. Einzig Polen liegt mit drei Zählern mehr noch vor Deutschland, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert.

Bevor es am kommenden Dienstag zum direkten Duell der beiden Top-Teams kommt, steht für die deutsche U21 zunächst das Kräftemessen mit Estland an - so seid ihr live im Free-TV, Livestream und Liveticker dabei.