U21 live auf Sat.1, Joyn und ran.de
U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Malta im Free-TV, im Joyn-Stream und Liveticker - Bayern-Stars treffen und treffen
- Aktualisiert: 14.11.2025
- 18:47 Uhr
Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Malta. So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
Die hochtalentierte U21-Nationalmannschaft ist mit großen Erwartungen in die EM-Qualifikation gestartet, musste sich aus den letzten beiden Partien jedoch mit nur drei Punkten begnügen.
Gegen die U21 Griechenlands setzte es eine 2:3-Niederlage, bevor am dritten Spieltag ein wenig überzeugender 2:1-Sieg gegen Nordirland folgte.
Damit steht die Mannschaft von Antonio Di Salvo derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Griechenland.
Der kommende Gegner Malta wartet bislang nicht nur auf den ersten Punkt, sondern auch auf das erste Tor.
Entsprechend gehen die Deutschen als klarer Favorit in die Partie. Bayern-Shootingstar Lennart Karl wurde erstmals für die U21 nominiert. So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
+++ Update, 18:45 Uhr: Halbzeit - Deutschland vs. Malta 2:0 +++
Zur Halbzeit des U21-Länderspiels zwischen Deutschland und Malta führen die Gastgeber in Fürth durch Treffer von Kapitän Tom Bischof (9.) und Debütant Lennart Karl (37.) mit 2:0.
Externer Inhalt
+++ Update, 16:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Deutschland: Backhaus - Collins, Jeltsch, Quarshie, Ullrich - Kömür, Kemlein, Bischof - Karl, Tresoldi, Ansah.
Malta: Sargent - Vassallo, Micallef, Scicluna, Hill - Borg, Azzopardi, Grech, Attard - Tuma, Ewurum.
Deutschland vs. Malta in der U21-EM-Qualifikation heute live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Paarung: Deutschland U21 vs. Malta U21
- Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
- Datum: 14. November 2025
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Austragungsort: Sportpark Ronhof | Thomas Sommer (Fürth)
U21 heute live: Deutschland vs. Malta im Free-TV auf Sat.1
Um 17:30 Uhr beginnt auf Sat.1 die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.
Deutschlands U21 heute gegen Malta im Livestream sehen
Den Livestream zur DFB-Partie könnt ihr wie gewohnt auf Joyn sehen. Dort steht euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.
DFB-U21 vs. Malta heute live: EM-Qualifikation im Liveticker
Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Griechenland nicht live verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.
