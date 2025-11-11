U21-EM-Qualifikation live: Deutschland vs. Malta im Free-TV, im Joyn-Livestream und Ticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Malta. So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Die hochtalentierte U21-Nationalmannschaft ist mit großen Erwartungen in die EM-Qualifikation gestartet, musste sich aus den letzten beiden Partien jedoch mit nur drei Punkten begnügen. U21-EM-Quali live: Deutschland vs. Malta am 14.11. ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn P7 MAXX Gegen die U21 Griechenlands setzte es eine 2:3-Niederlage, bevor am dritten Spieltag ein wenig überzeugender 2:1-Sieg gegen Nordirland folgte.

Damit steht die Mannschaft von Antonio Di Salvo derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Griechenland. Der kommende Gegner Malta wartet bislang nicht nur auf den ersten Punkt, sondern auch auf das erste Tor. Entsprechend gehen die Deutschen als klarer Favorit in die Partie. Bayern-Shootingstar Lennart Karl wurde erstmals für die U21 nominiert. So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

U21-EM-Qualifikation live: Deutschland vs. Malta live: Datum, Uhrzeit, Ort Paarung: Deutschland U21 vs. Malta U21

Wettbewerb: EM-Qualifikation U21

Datum: 14. November 2025

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Austragungsort: Sportpark Ronhof | Thomas Sommer (Fürth)

U21 live: Deutschland vs. Malta im Free-TV auf Sat.1 Um 17:30 Uhr beginnt auf Sat.1 die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr. FC Bayern München: Shootingstar Lennart Karl erstmals für U21 nominiert

Deutschlands U21 gegen Malta im Livestream sehen Den Livestream zur DFB-Partie könnt ihr wie gewohnt auf Joyn sehen. Dort steht euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.

DFB-U21 vs. Malta live: EM-Qualifikation im Liveticker Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Griechenland nicht live verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.

