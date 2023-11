Anzeige

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat seinen Kader für die beiden Heimspiele in der EM-Qualifikation (live auf ProSieben MAXX und ran.de) verkündet. Drei Rückkehrer sind dabei.

Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln) sowie Marton Dardai (Hertha BSC) stehen nach Verletzungen wieder im 23-köpfigen Aufgebot von DFB-Trainer Antonio Di Salvo für die Partien am 17. November in Paderborn gegen Estland und vier Tage später (21. November) in Essen gegen Polen.

"Sie werden in dieser richtungsweisenden Länderspielperiode eine wichtige Rolle für uns spielen - sowohl auf als auch neben dem Platz", sagte Di Salvo, der im Angriff erneut auf Shootingstar Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) und Toptorjäger Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) baut. Moukokos BVB-Kollege Karim Adeyemi ist nach seiner überraschenden Nominierung im Oktober diesmal nicht mit dabei.

Die DFB-Auswahl liegt mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Rang zwei der Gruppe D. Polen (9 Punkte) führt die Gruppe mit einem absolvierten Spiel mehr an.

"Gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns also ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz", sagte Di Salvo. "Wir freuen uns auf zwei tolle Heimspiele. Mit dem Publikum im Rücken wollen wir beide Spiele gewinnen."