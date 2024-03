Youssoufa Moukoko exklusiv über EM-Teilnahme: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Die Gäste aus Israel sind bislang noch ohne Punkt in der Qualifikation, Moukoko und Co. rangieren mit zwölf Punkten auf Platz zwei hinter Polen.

Am Dienstag geht es um 18 Uhr gegen Israel. ProSieben MAXX überträgt ab 17:30 Uhr live im Free-TV. Außerdem läuft das U21-Spiel im Livestream bei ran und auf JOYN.

Nun steht für die DFB-Junioren das zweite Quali-Spiel gegen Israel an.

72 Minuten stand Youssoufa Moukoko im EM-Qualifikations-Spiel der deutschen U21 gegen Kosovo auf dem Feld. Ein Tor blieb dem jungen Angreifer von Borussia Dortmund beim 0:0 in Chemnitz allerdings verwehrt.

ran: Wie hast du das Spiel am Freitagabend gegen Kosovo miterlebt?

Youssoufa Moukoko: Ich glaube, man hat gesehen, dass wir uns gegen tiefe stehende Gegner sehr schwergetan haben. Aber wir wussten genau, dass die Kosovaren so spielen werden. Wir haben Lösungen gesucht, sie aber leider erst in der zweiten Hälfte gefunden. Der Ball wollte irgendwie nicht rein. Ich hatte eine Riesen-Chance - normalerweise geht das Ding rein, aber wenn man Pech hat, läuft das Spiel eben so. Wir haben die Partie aber dennoch schnell abgehakt und wollen die drei Punkte gegen Israel mitnehmen.

ran: Du hast den Chancenwucher angesprochen, was genau war das Problem?

Youssoufa Moukoko: Ich glaube, wir waren zu verbissen, wir wollten unbedingt ein Tor schießen. Stattdessen hätten wir aber geduldiger sein und weiter an unserer Idee festhalten müssen - an dem, was der Trainer uns mitgegeben hat. Aber ja, solche Spiele gibt es. Wir haben Unentschieden gespielt, davon geht die Welt nicht unter.

ran: Im Hinspiel warst du der Brustlöser, hast das Tor gemacht. Jetzt wurdest du in der Schlussphase ausgewechselt. Das hat dich schon ein bisschen gekitzelt, oder?

Youssoufa Moukoko: Ja, schon ein bisschen, aber das war abgesprochen. Ich bin jemand, der immer bis zur letzten Minute auf dem Feld stehen will. Ich glaube, die Mannschaft hat unbedingt das Tor gebraucht - ich hatte das Gefühl, es könnte passieren. Aber der Trainer hat sich so entschieden. Ich respektiere die Entscheidung des Trainers. Ich glaube, die anderen, die reingekommen sind, haben auch ein Super-Spiel gemacht und sofort eine große Chance gehabt. Aber wenn der Ball nicht reingehen möchte, geht er auch nicht rein.

ran: Du hast natürlich eine unglaubliche Quote in der U21. Viele sagen, du bist die Lebensversicherung im Sturm. Wie würdest du denn eine Rolle beschreiben?

Youssoufa Moukoko: Meine Rolle ist ganz normal. Ein Stürmer lebt von den Toren und ich glaube, ohne die Mannschaft würde ich auch nicht so viele Tore schießen. Wir helfen uns gegenseitig und verstehen uns sehr gut. Sie suchen mich im Sechzehner, wenn ich die Chance kriege, muss ich das Tor dann aber auch machen. Leider war das am Freitag nicht der Fall und darüber habe ich mich geärgert. Ich kann es kaum erwarten, gegen Israel wieder auf dem Platz zu stehen.