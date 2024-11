Am 3. Dezember werden die Gruppen der U21-Europameisterschaft ausgelost. Mit dabei: Gastgeber Slowakei und Deutschland. ran zeigt die Auslosung live.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das Länderspiel-Jahr 2024 nach dem 2:2-Remis gegen Frankreich ungeschlagen beendet.

Beste Voraussetzungen für das Team von Coach Antonio di Salvo für die anstehende Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Diese findet in der Slowakei statt. Doch bevor es in das Europameisterschafts-Jahr geht, müssen erst noch die Gruppen ausgelost werden.

Bei der Auslosung der Endrunde der UEFA-U21-Europameisterschaft 2025 am 3. Dezember ab 19 Uhr in Bratislava (live bei ran.de, in der ran-App und auf Joyn) werden Gastgeber Slowakei und die 15 qualifizierten Mannschaften in vier Vierergruppen aufgeteilt.

Der Erste und Zweite jeder Gruppe zieht in die K.-o.-Phase ein, das Turnier läuft vom 11. bis 28. Juni 2025.