Diese findet in der Slowakei statt. Doch bevor es in das Europameisterschafts-Jahr geht, müssen erst noch die Gruppen ausgelost werden.

Bei der Auslosung der Endrunde der UEFA-U21-Europameisterschaft 2025 am 3. Dezember ab 19 Uhr in Bratislava (live bei ran.de, in der ran-App und auf Joyn) werden Gastgeber Slowakei und die 15 qualifizierten Mannschaften in vier Vierergruppen aufgeteilt.

Der Erste und Zweite jeder Gruppe zieht in die K.-o.-Phase ein, das Turnier läuft vom 11. bis 28. Juni 2025.