Vom 11. bis 28. Juni findet in der Slowakei die UEFA-U21-Europameisterschaft statt ( U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ).

Am 11. Juni beginnt in der Slowakei die UEFA-U21-Europameisterschaft, bei der auch das DFB-Team auf den Titel hofft. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was steht an?

Die U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Nach 2021 und 2023 spielen ab Mittwoch zum dritten Mal 16 Teams um den Einzug ins Finale am 28. Juni in Bratislava. Deutschland trifft in der Gruppe B auf Slowenien (Donnerstag), Tschechien (Sonntag) und Titelverteidiger England (18. Juni).