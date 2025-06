U21-EM 2025: Portugal gegen Frankreich live auf ran.de, im Joyn-Livestream und Liveticker

So verfolgt ihr das Vorrundenspiel bei der U21-EM 2025 zwischen Portugal und Frankreich live im im kostenlosen Livestream auf ran.de und Joyn.

In Gruppe C der U21-EM-Endrunde 2025 in der Slowakei gibt es gleich zum Auftakt einen echten Kracher. Am Mittwochabend trifft Portugal auf die U21-Talente Frankreichs, darunter auch Stürmerstar Mathys Tel.

Frankreichs U21-Coach Gerald Baticle vertraut ohnehin auf einige Akteure mit Bundesliga-Erfahrung.

Neben dem von den Bayern zuletzt an Tottenham verliehenen Tel sind auch noch Jean-Matteo Bahoya (Eintracht Frankfurt), Chrislain Matsima (Augsburg) und Castello Lukeba (RB Leipzig) im französischen EM-Aufgebot.

Nicht zuletzt wegen dieser Namen gelten die Franzosen durchaus als Kandidat auf den EM-Titel in der Slowakei. 1988 wurde Frankreich bislang zum einzigen Mal U21-Europameister.

Die Portugiesen kamen zuletzt bei der EM-Endrunde 2023 immerhin bis ins Viertelfinale, scheiterten dort am späteren Sieger England mit 0:1. Damals spielte in Portugals U21-Team unter anderem noch der kürzliche, deutsche Nations-League-Schreck Francisco Conceicao.