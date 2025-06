So verfolgt ihr das Vorrundenspiel bei der U21-EM 2025 zwischen Tschechien und Titelverteidiger England live im im kostenlosen Livestream auf ran.de und Joyn.

Für Englands U21-Nationalmannschaft beginnt das Abenteuer Titelverteidigung bei der U21-EM 2025 in der Slowakei mit dem ersten Vorrundenspiel am Donnerstagabend gegen Tschechien.

Unter anderem gehen die "Three Lions" mit Jobe Bellingham im Kader ins EM-Turnier in der Slowakei. Der jüngere Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham stieg zuletzt mit Sunderland in die Premier League auf und dürfte in der Saison 2025/26 in Dortmund spielen.