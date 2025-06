U21-EM 2025: Tschechien gegen England live auf ran.de, im Joyn-Livestream und Liveticker

So verfolgt ihr das Vorrundenspiel bei der U21-EM 2025 zwischen Tschechien und Titelverteidiger England live im im kostenlosen Livestream auf ran.de und Joyn.

Für Englands U21-Nationalmannschaft beginnt das Abenteuer Titelverteidigung bei der U21-EM 2025 in der Slowakei mit dem ersten Vorrundenspiel am Donnerstagabend gegen Tschechien.

Unter anderem gehen die "Three Lions" mit Jobe Bellingham im Kader ins EM-Turnier in der Slowakei. Der jüngere Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham stieg zuletzt mit Sunderland in die Premier League auf und dürfte in der Saison 2025/26 in Dortmund spielen.

Davor aber soll er zusammen mit anderen englischen Jungstars dafür sorgen, dass der zweite U21-EM-Titel in Folge eingefahren wird. Vor zwei Jahren gewann England durch ein 1:0 im Finale gegen Spanien den Titel. Damals stand unter anderem der heutige Chelsea-Star Cole Palmer im Team von Coach Lee Carsley.

Bei Englands Auftaktgegner 2025, der tschechischen U21, fehlen im Aufgebot die ganz großen Namen. Trainer Jan Suchoparek vertraut unter anderem auf den HSV-Aufstiegshelden Adam Karabec. Auf dem Weg zur Bundesliga-Rückkehr der Hanseaten steuerte Karabec in der Zweitliga-Saison 2024/25 immerhin zehn Scorerpunkte bei.