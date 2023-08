Anzeige

Immerhin 1,29 Millionen Fußballfans verfolgten am Freitag ab 09.30 Uhr in der ARD die Liveübertragung vom Viertelfinale zwischen Schweden und Japan (2:1) bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Der Marktanteil betrug 26,9 Prozent.

Das zweite Viertelfinalspiel am Freitag zwischen Spanien und den Niederlanden (2:1 n.V.), das schon um 03.00 Uhr MESZ angepfiffen wurde, zeigte das Erste im Livestream.